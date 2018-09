DFB-Frauen spielen am 6. Oktober in Essen gegen Österreich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ihr erstes Länderspiel nach der erfolgreichen WM-Qualifikation bestreiten die deutschen Fußball-Frauen in Essen gegen Österreich. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, trifft die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch am 6. Oktober (14.00 Uhr/ZDF) auf den EM-Halbfinalisten von 2017. Für die weiteren geplanten Testspiele in diesem Jahr am 10. November in Osnabrück und am 13. November in Erfurt stehen die Gegner noch nicht fest.

Da die künftige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft noch in den Playoffs um das letzte europäische WM-Ticket kämpft, bleibt Hrubesch vorerst Chefcoach der DFB-Frauen. Das Spiel in der Ruhrmetropole ist für den 67-Jährigen etwas Besonderes, weil er dort einst bei Rot-Weiss Essen seinen Profikarriere als Spieler startete: «Ich freue mich sehr, dass wir hier mit den Frauen zu Gast sind und unsere Vorbereitung auf die WM 2019 dort beginnt», sagte Hrubesch.