Düsseldorf. Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsanfang zieht noch einmal eisige Kälte durch Nordrhein-Westfalen. Teilweise sollen die Temperaturen örtlich auf -15 Grad sinken. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage im Überblick:

Samstag: Tagsüber rechnet der Deutsche Wetterdienst im Bergland mit Dauerfrost. Am Mittag soll es zunächst überwiegend sonnig sein. Zum Nachmittag ziehen von Nordosten her teils dichtere Wolkenfelder durch, dabei bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 Grad am Rhein, im Bergland zwischen -1 und -6 Grad, so die Meteorologen aus Essen. Der Wind weht mäßig, teils auch frisch aus Nordost bis Ost. Dabei treten tagsüber zeit- und gebietsweise starke Böen, in Gipfellagen vereinzelt stürmische Böen auf. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf -6 bis -11 Grad, im Bergland teils noch darunter.

Sonntag: Am Sonntag ist es laut DWD verbreitet sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht im Rheinland noch einmal Höchstwerte um 1 Grad, sonst zwischen -3 und 0, im Bergland zwischen -6 und -2 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordost. In der Nacht zum Montag ist es gering bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf Tiefstwerte zwischen -7 und -10, im Bergland auf -10 bis -14 Grad. In ungünstigen Lagen kann sehr strenger Frost unter -15 Grad auftreten.

Montag: Am Montag ist es nach Angaben der Wetterexperten anfangs gering bewölkt, im Vormittagsverlauf nimmt die Bewölkung aber zu und am Nachmittag gibt es kaum noch sonnige Abschnitte. Dabei ziehen vereinzelte Schneeschauer durch, meist ist es aber niederschlagsfrei. Es gibt verbreitet leichten Dauerfrost, dabei liegen die Höchstwerte zwischen -4 und -1 Grad, im Bergland bei -8 bis -4 Grad. Der Nordostwind weht überwiegend mäßig und bevorzugt im Bergland zeitweise stark böig. Im Laufe des Abends nimmt der Wind ab, so der DWD. In der Nacht zu Dienstag klart es teilweise wieder auf, nur örtlich hält sich starke Bewölkung. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -7 und -12, im Bergland -10 bis -15 Grad.

Dienstag: Am Dienstag ist es anfangs oft gering bewölkt. Im Vormittagsverlauf nimmt die Bewölkung allgemein zu und es kommt zeitweise zu leichtem Schneefall. Die Temperatur erreicht im Tiefland -4 bis -1, in Hochlagen -7 bis -3 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordost. In der Nacht zum Mittwoch ist es teils stark, teils gering bewölkt. Schnee fällt nur noch vereinzelt. Die Tiefstwerte liegen im Tiefland zwischen -7 und -11, im Bergland zwischen -10 und -15 Grad. In ungünstigen Lagen kann es sehr strengen Frost unter -15 Grad geben, so die Meteorologen. red