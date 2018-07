Ganz Nordrhein-Westfalen ächzt unter oder jubiliert über die Hitzewelle 2018. Schon jetzt liegt der Sommer auf Rekordkurs und erinnert an die heißen Monate in den Rekordjahren 2003 und 2006. Wir haben die heißesten Sommer in NRW seit Beginn der Wetteraufzeichnungen aufgelistet.