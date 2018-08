Köln (dpa) - Vor dem Landgericht Köln beginnt am Donnerstag ein neuer Prozess zum Einsturz des Stadtarchivs. Angeklagt ist ein ehemaliger Oberbauleiter, der sich wegen fahrlässiger Tötung und Baugefährdung verantworten muss. Die Vorwürfe gegen ihn hatten sich in einem bereits laufenden Prozess gegen vier andere Angeklagte ergeben. In diesem seit Januar laufenden Verfahren sind vier Mitarbeiter von Baufirmen und den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) angeklagt. Ein fünfter Angeklagter ist so schwer erkrankt, dass er nicht mehr verhandlungsfähig ist.

In dem schon laufenden Prozess hatte kürzlich der Hauptsachverständige Prof. Hans-Georg Kempfert ausgesagt, dass ein Loch in einer unterirdischen Wand für eine neue U-Bahn-Linie den Einsturz ausgelöst habe. Die Baufirmen bestreiten das. Durch den Einsturz im Jahr 2009 waren zwei Anwohner ums Leben gekommen, es entstand ein Sachschaden in Milliardenhöhe. Zahllose kostbare Dokumente müssen wegen der Wasserschäden aufwendig restauriert werden.

Der nun beginnende Prozess läuft separat. Das hat zur Folge, dass auch die komplizierte Beweislage erneut dargelegt werden muss. Das Gericht steht unter Zeitdruck: Wenn bis Anfang März kein Urteil gesprochen ist, verjährt die Sache, weil dann die Zehn-Jahres-Frist überschritten ist.