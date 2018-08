Comeback: BVB und Leipzig nicht in Bestbesetzung

Dortmund (dpa) - Doppeltes Comeback in der Bundesliga: Fußballlehrer Lucien Favre feiert nach 1072 Tagen Abwesenheit in der 1. Liga seine Rückkehr auf der Trainerbank. Beim Heimspiel-Debüt mit seinem neuen Club Borussia Dortmund erwartet der 60-Jährige am Sonntag(18.00 Uhr/Sky) das Team von RB Leipzig, wo erstmals seit knapp zwei Jahren wieder RB-Sportdirektor Ralf Rangnick auf der Trainerbank sitzt. «Ich persönlich freue mich, das ist klar», sagte der neue BVB-Coach Favre.

Personell hat der Schweizer bereits Tage vor dem Spiel für Klarheit gesorgt: Roman Bürki bleibt die Nummer eins im BVB-Tor BVB und der prominenteste Neuzugang Axel Witsel wird gegen Leipzig nicht über 90 Minuten spielen. Dafür sei der belgische Nationalspieler noch nicht bereit. Offen bleibt, wer als Mittelstürmer agiert - Kapitän Marco Reus oder Maximilian Philipp?

Die Leipziger bangen um Kevin Kampl, der wegen Muskelproblemen auch Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation gegen FK Sorja Luhansk (0:0) fehlte. Der Einsatz des 27-Jährigen gegen seinen Ex-Club Dortmund soll sich kurzfristig entscheiden. «Das war nicht eingeplant», räumte Rangnick ein, der schon in der Saison 2015/16 die Doppelfunktion als Sportdirektor und Trainer ausübte.

Leipzig hat als einziger Bundesligist schon vor Ligastart sechs Pflichtspiele absolviert, war neben dem DFB-Pokal auch in der Europa-League-Qualifikation gefordert. Für Rangnick ist das vor der Partie am Sonntag aber kein Vorteil, denn die Heimreise aus Saporischschja dauerte wegen einer Dopingkontrolle bis früh morgens. «Während wir noch bei der Dopingkontrolle standen, lagen die Dortmunder Spieler vermutlich schon im Bett», sagte Rangnick.