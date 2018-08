Caravan Salon startet: Kompakte Wohnwagen und Luxusmobile

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit zahlreichen Neuheiten bei Caravans und Reisemobilen geht der Caravan Salon heute in Düsseldorf an den Start. Bei der weltgrößten Messe für Caravaning präsentieren mehr als 600 Aussteller rund 2100 Freizeitfahrzeuge in den Düsseldorfer Messehallen. Zu sehen sind sehr gefragte Kompaktmodelle, Alkoven-Reisemobile oder auch moderne Luxusvarianten, wie die Anbieter betonten. Die Digitalisierung hat Einzug in die Reisemobile gehalten. Dafür sind die Verbraucher auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen.