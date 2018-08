BVB verliert Test gegen Neapel mit 1:3

St. Gallen (dpa) - Für Borussia Dortmund ist das Trainingslager in Bad Ragaz mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Einen Tag vor der Rückreise unterlag der Fußball-Bundesligist am Dienstag vor mehr als 13 000 Zuschauern in St. Gallen dem SSC Neapel mit 1:3 (0:2). Der italienische Vizemeister des früheren FC-Bayern-Trainers Carlo Ancelotti gewann durch die Tore von Arkadiusz Milik (7.), Nikola Maksimovic (29.) und José Callejon (90.+1) verdient. Den Anschlusstreffer für die Borussia erzielte Maximilian Philipp (65.).

Für den großen Kader der Dortmunder war es das zweite Testspiel binnen weniger Stunden. Am Vormittag hatte Jacob Bruun Larsen sein Team zum Sieg gegen den FC Zürich geschossen. Dem Rückkehrer vom VfB Stuttgart gelangen in Bad Ragaz drei Treffer (9./54./74. Minute) zum 4:3 (2:2)-Erfolg. Das vierte Tor für den BVB im kurzfristig anberaumten Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit erzielte Marco Reus (22.). Für Zürich trafen Marco Schönbächler (7.) und Roberto Rodriguez (25./76.).

Die Generalprobe der Borussia für die kommende Saison steigt am 12. August gegen Lazio Rom in Essen.