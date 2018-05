Duisburg. Ein brennender Lastwagen hat am Freitagmorgen auf der Autobahn 3 bei Duisburg für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Die viel befahrene Strecke von Oberhausen in Richtung Köln musste zwischen der Abfahrt Duisburg-Wedau und dem Kreuz Breitscheid für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Der mit Getränken beladene Lkw war nach Polizeiangaben am frühen Morgen in Flammen aufgegangen. Der Fahrer habe sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen können. Der Lastwagen sollte noch am Morgen geborgen werden.

Auch auf der A40 nahe der Abfahrt Duisburg-Häfen brannte nach Feuerwehrangaben am Morgen ein Lkw. Nähe Angaben machten die Einsatzkräfte zunächst nicht. dpa