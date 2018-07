Brennende Wiese bedrohte Campingplatz

Bonn (dpa/lby) - Ein Flächenbrand an der Bonner Stadtgrenze hat am Dienstag einen Campingplatz in Gefahr gebracht. Nach Feuerwehrangaben brannte am Rhein eine Wiese auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern. Wind fachte die Flammen an, so dass sich der Brand in Richtung des Campingplatzes ausbreitete. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen verhindern und die Flammen löschen. Dafür pumpte sie auch Wasser aus dem Rhein.