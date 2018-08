Branchentreff als Ideenbörse: Internationale Tanzmesse NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Internationale Tanzmesse in Düsseldorf bietet in diesem Jahr über 100 Auftritte von Tanzkompanien aus mehr als 40 Ländern. Die Messe gilt als weltweit größtes Branchentreffen für den zeitgenössischen Tanz und findet alle zwei Jahre statt. Erstmals gebe es in diesem Jahr mit China ein Partnerland, sagte Dieter Jaenicke, der neue Direktor der Tanzmesse, am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. Vom Umfang her sei es das bislang größte Programm der Tanzmesse, die es seit mehr als 20 Jahren gibt.

Das Festival wird 2018 vom Land, der Stadt Düsseldorf und der NRW-Kulturstiftung mit insgesamt 750 000 Euro gefördert. Es dauert vom 29. August bis zum 1. September.

Etwa 1600 Fachbesucher sind angemeldet, um die teils aus fernen Ländern anreisenden Tänzer und ihre Programme kennenzulernen. Viele Künstler träten anschließend bei internationalen Tourneen auf, sagte Jaenicke. Die Messe wandele sich von einer Verkaufsmesse hin zu einer Ideenbörse. Die zehn Spielstätten liegen überwiegend in Düsseldorf, aber auch in Leverkusen und in Krefeld. Vor allem für größere Aufführungen gibt es in begrenztem Umfang im freien Verkauf Eintrittskarten.