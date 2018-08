Bombenentschärfung in Köln: Bahnhof Deutz wird gesperrt

Köln (dpa/lnw) - Eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt in Köln für Einschränkungen im Bahnverkehr. Während der Entschärfung am Mittwochnachmittag werde der Bahnhof Köln Messe/Deutz vorübergehend gesperrt, kündigte die Deutsche Bahn an. Der Ordnungsdienst und der Kampfmittelbeseitigungsdienst seien vor Ort, teilte die Stadt mit. Der vorläufige Evakuierungsradius betrage 300 Meter. Von der Evakuierung seien rund 200 Anwohner betroffen.

Zunächst sollten die Züge nur ohne Halt durch den Bahnhof fahren. Ab etwa 17.00 Uhr sei die Sperrung des gesamten Bahnhofs für die Dauer der Entschärfung geplant. Von der Sperrung seien der Nah- und Fernverkehr betroffen. Wenn möglich, würden Züge umgeleitet. Es könne zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Auch nach Aufhebung der Sperrung müssten Reisende noch mit Verzögerungen und Einschränkungen rechnen.