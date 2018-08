«Bild»: Wechsel von Axel Witsel zum BVB perfekt

Bad Ragaz (dpa) - Der Transfer von Axel Witsel vom chinesischen Club Tianjin Quanjian zu Borussia Dortmund ist nach Informationen der «Bild» perfekt. Wie die Zeitung am Sonntag in ihrer Online-Ausgabe berichtete, wird der belgische Nationalspieler mit Hilfe einer Ausstiegsklausel zum Fußball-Bundesligisten wechseln. Demnach soll der 29 Jahre alte WM-Dritte am Montag im Trainingslager von Bad Ragaz zur Mannschaft stoßen, 20 Millionen Euro Ablöse kosten und einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der BVB wollte das auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Abend nicht bestätigen.

Dem vermeintlichen Wechsel vorausgegangen war ein Streit mit dem bisherigen Witsel-Club über die Gültigkeit einer Ausstiegsklausel. Diese erlaubt es dem defensiven Mittelfeldspieler, seinen eigentlich bis 2019 datierten Vertrag ein Jahr früher aufzulösen. Das hatte Tianjin Quanjian mit Verweis auf die in China bereits beendete Transferfrist angezweifelt. Mittlerweile soll der Club jedoch eingelenkt haben. Witsel gilt als Wunschspieler der Vereinsspitze und könnte das Führungsvakuum im Dortmunder Mittelfeld beheben.