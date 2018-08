Biker stirbt bei Unfall in Selm

Selm (dpa/lnw) - Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Selm (Kreis Unna) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte er am Montagabend mit seiner Maschine in ein abbiegendes Auto. Der Biker starb noch an der Unfallstelle. Die 23 Jahre alte Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt.