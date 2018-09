Betrunkenes Pärchen verunglückt mit Traktor

Jüchen (dpa/lnw) - Ein betrunkener Traktorfahrer ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Gefährt offenbar deutlich zu schnell durch Jüchen im Kreis Neuss gefahren und an einer Einmündung umgestürzt. Der 21-Jährige und seine 18 Jahre alte Begleiterin verletzten sich dabei schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide seien stark alkoholisiert gewesen und hätten sich nach dem Unfall gegenseitig beschuldigt, den Traktor gesteuert zu haben. Das Pärchen kam in ein Krankenhaus. Der junge Mann musste seinen Führerschein abgeben.