Betrunkener randaliert mit Hammer in Gaststätte

Mönchengladbach (dpa/lnw) - In einer Gaststätte in Mönchengladbach hat ein betrunkener Mann in der Nacht zum Sonntag mit einem Hammer randaliert. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann das Lokal in der Innenstadt und demolierte dann einen Tisch sowie fünf Spielautomaten. Danach fuhr er mit einem Auto davon, wurde jedoch gleich von der Polizei gefasst. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Warum der Mann randalierte und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.