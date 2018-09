Goch (dpa/lnw) - Mit einem Beil soll ein Mann in Goch am Niederrhein einen 23-Jährigen bedroht haben - weil der ihm keine Zigarette gab. Der junge Mann saß am Dienstagabend mit Freunden auf einer Bank in der Fußgängerzone, als ein Betrunkener auf die Gruppe zukam. Dann habe der Mann zunächst nach einer Zigarette gefragt und dann ein Beil aus seinem Hosenbund gezogen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die jungen Leute rannten weg. Eine junge Frau folgte jedoch dem Betrunkenen bis zum Eintreffen der Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen einen 28-jährigen Tatverdächtigen fest. Verletzt wurde niemand.