Betrunkener Autofahrer fährt zehn Kilometer auf der Felge

Lippe (dpa/lnw) - Ein offenbar betrunkener Autofahrer ist in Schlangen im Kreis Lippe nach einem Unfall mit Reifenschaden rund zehn Kilometer nur noch auf der Felge des linken Vorderrads unterwegs gewesen. Anscheinend war der 49-Jährige mit seinem Wagen in der Nacht auf Sonntag gegen ein Hindernis und auch zeitweise gegen die Fahrtrichtung der Straße gefahren, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Zeugen hatten die Beamten auf den Fahrer aus Bad Wünnenberg aufmerksam gemacht. Sein Auto und sein Führerschein wurden sichergestellt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann offensichtlich stark alkoholisiert war.