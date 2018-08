Betrunkene fährt Radlerin an und verschiebt Container

Bottrop (dpa/lnw) - Betrunken den falschen Gang eingelegt: Eine 62-Jährige hat in Bottrop mit ihrem Auto eine Radfahrerin erfasst und danach einen Altglascontainer vor sich hergeschoben. An einer Mauer sei der Wagen der Frau schließlich zum Stehen gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 62-Jährige habe am Dienstag auf einem Parkplatz offenbar rückwärts ausparken wollen, sei allerdings vorwärts gefahren. Dabei erfasste sie den Angaben zufolge die 78 Jahre alte Radlerin, die mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Anschließend prallte sie gegen den Container - das Altglas wurde großflächig verteilt. Die Feuerwehr beseitigte die Scherben. Der nach Polizeiangaben betrunkenen Autofahrerin wurde der Führerschein abgenommen.