Bender-Zwillinge dabei: Bayer-Personalsituation entspannt

Leverkusen (dpa) - Die Personalsituation von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich vor dem zweiten Liga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) deutlich entspannt. «Es sieht ganz gut aus. Lars und Sven Bender sind beide im Training wieder voll integriert. Wenn alles gut geht, stehen sie morgen zur Verfügung», sagte Trainer Heiko Herrlich am Freitag. Die Zwillinge und Ex-Nationalspieler hatten die Auftakt-Partie bei Borussia Mönchengladbach (0:2) verpasst. Lars hatte eine Außenbandzerrung im rechten Knie, Sven Probleme am Sprunggelenk.

Auch Charles Aránguiz trainiert wieder voll. Da der Chilene wegen Achillessehnen-Problemen die komplette Vorbereitung verpasst hat, ist er aber wohl noch kein Kandidat für die Startelf. Auch Torhüter Lukáš Hrádecký, der wegen einer Zyste im Kiefer lange ausfiel, wird zunächst auf der Bank sitzen. «Medizinisch ist es fest, es ist ausgeheilt, aber es gibt keine Vergleichs- und Erfahrungswerte, was passiert, wenn er einen Fuß oder Ball ins Gesicht bekommt», sagte Herrlich.