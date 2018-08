Beethovenfest in Bonn startet: Mehr als 2000 Künstler

Bonn (dpa/lnw) - Bonn steht seit diesem Freitag wieder im Zeichen des Beethovenfestes. Bis zum 23. September können Freunde der klassischen Musik 57 Veranstaltungen im Hauptprogramm an 25 Spielstätten in Bonn und Umgebung besuchen. Das Beethovenfest wird von über 2000 Künstlern gestaltet. Weitere 60 Veranstaltungen wie Lesungen oder Ausstellungen und ein Open-Air-Fest am ersten Festival-Wochenende kommen dazu. Es gibt 31 000 Eintrittskarten zu erwerben.

«Das Programm 2018 ist wieder sorgfältig komponiert», sagte Intendantin Nike Wagner der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt den ganz jungen und den ganz späten Beethoven, internationale Ensembles spielen, zeitgenössischer Tanz behauptet sich neben Originalklang.» Die 73 Jahre alte Urenkelin von Richard Wagner leitet das Festival seit 2014.

Im Jahr 2020 begeht Bonn den 250. Geburtstag des Komponisten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte dazu am Donnerstagabend bei einer Beethoven-Soiree in der Villa Hammerschmidt, Nike Wagner bereite ein profiliertes Programm für das Jubiläumsjahr vor. Es werde mit Sicherheit «Erfolgsnachrichten» für die klassische Musik bringen.