Bayer-Trainer fordert hundertprozentige Konzentration

Leverkusen (dpa/lnw) - Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich hat seine Mannschaft vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Samstag (15.30 Uhr) beim baden-württembergischen Oberligisten 1. CfR Pforzheim vor einer negativen Überraschung gewarnt. «Ich habe nach vielen Einzelgesprächen das Gefühl, dass das Lotte-Ereignis noch im Hinterkopf ist und dass die Spieler so etwas nicht mehr erleben möchten. Das ist Grund genug, um mit hundert Prozent aufzulaufen», sagte Fußball-Lehrer Herrlich am Freitag mit Blick auf das Zweitrunden-Aus 2016/17 bei den Sportfreunden Lotte, als noch Roger Schmidt Bayer-Coach war.

In der Torhüterfrage beim Europa-League-Starter hat sich der 46-jährige Herrlich bereits vor Tagen entschieden: Der routinierte Österreicher Ramazan Özcan wird im Gastspiel bei den Badenern den nach einer Zahnoperation weiter ausfallenden finnischen Neuzugang Lukas Hradecky ersetzen. Ob die zuletzt angeschlagenen Bayer-Profis Leon Bailey und Karim Bellarabi schon in Pforzheim eingesetzt werden, ist offen. Der Chilene Charles Aránguiz fällt wegen einer Verletzung an der Achillessehne definitiv aus.