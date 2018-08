Bayer Leverkusen ohne Lars und Sven Bender

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss zum Auftakt der Bundesligasaison auf seine Fußballprofis Lars und Sven Bender verzichten. Das berichtete die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf Bayer-Trainer Heiko Herrlich. «Lars und Sven werden beide in Gladbach nicht spielen. Sie wollten unbedingt, aber es ist aus gesundheitlichen Gründen nicht tolerierbar», sagte der 46-Jährige. Lars Bender habe eine Außenbandzerrung im rechten Knie, Sven Bender Probleme am Sprunggelenk. Deswegen komme ein Einsatz der 29 Jahre alten Zwillinge im Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach nicht infrage.