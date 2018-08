Bayer Leverkusen in Mönchengladbach ohne Bender-Zwillinge

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss zum Auftakt der Bundesligasaison auf seine Fußballprofis Lars und Sven Bender verzichten. Bayer-Coach Heiko Herrlich bestätigte am Freitag, dass die Zwillinge verletzt ausfallen. «Lars wollte unbedingt spielen und den Schmerz tolerieren. Das Risiko ist aber zu groß, ich will fitte Spieler auf dem Platz», erklärte Herrlich nach einem Gespräch mit der medizinischen Abteilung des Werksclubs.

Lars Bender hat eine Außenbandzerrung im rechten Knie, Sven Bender Probleme am Sprunggelenk. Trotz weiterer Ausfälle im Team peilt Herrlich im Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach einen Sieg an. «Wir werden in Mönchengladbach eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz haben. Die Borussia hat hohe Ambitionen, nichtsdestotrotz fahren wir dahin, um drei Punkte zu holen», meinte der Trainer.

Planen kann Herrlich wieder mit Charles Aránguiz. Der Mittelfeldspieler fiel in der Saison-Vorbereitung lange wegen Problemen an der Achillessehne aus, ist nun aber ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. «Er macht schnelle Fortschritte. Ich werde überlegen, ihn mit in den Kader zu nehmen», sagte Herrlich.