Bayer beginnt in Bulgarien, Gruppenfinale auf Zypern

Monaco (dpa/lnw) - Der Auftakt in Bulgarien, das Gruppenfinale auf Zypern: Bayer Leverkusen wird die Vorrunde in der Europa League mit einem Auswärtsspiel beginnen und auch beenden. Die Rheinländer steigen am 20. September bei Ludogorets Rasgrad in den Wettbewerb ein und spielen zum Gruppenfinale bei AEK Larnaka. In dem von der UEFA am Freitag wenige Stunden nach der Auslosung bekannt gegebenen Spielplan sind die Heimspiele der Leverkusener am 4. Oktober gegen Larnaka, am 8. November gegen den FC Zürich und am 29. gegen Rasgrad angesetzt.

Die Termine:

20. September: Ludogorets Rasgrad (A) 4. Oktober: AEK Larnaka (H) 25. Oktober: FC Zürich (A) 8. November: FC Zürich (H) 29. November: Ludogorts Rasgrad (H) 13. Dezember: AEK Larnaka (A)