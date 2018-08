Menden (dpa/lnw) - Ein Anhänger mit einem Bau-Aufzug hat sich in Menden im Sauerland von einem Lastwagen gelöst und ist in den Gegenverkehr geschleudert. Dabei kollidierte der Anhänger am Mittwoch mit einem Auto, die Fahrerin aus Schwerte starb durch die Wucht des Aufpralls noch am Unfallort, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum sich der Anhänger von dem Lastwagen gelöst hatte, war zunächst unklar.