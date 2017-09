Passanten machen beim Spaziergang durch einen Park im Münsterland einen grausigen Fund: In einer Mülltüte liegt ein toter Säugling. Eine Obduktion am Sonntag soll Aufschluss darüber geben, was passiert ist.

Dülmen. Spaziergänger haben in einem Schlosspark im Münsterland ein totes Baby in einem Müllsack gefunden. Die Kinderleiche habe am Samstagnachmittag nahe eines Teiches im Park von Schloss Buldern bei Dülmen gelegen, teilte die Polizei mit. Die Todesumstände und Hintergründe seien noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster am Sonntag. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Am Sonntag sollte der Leichnam in Münster obduziert werden.

«Es ist noch viel zu früh, um sagen zu können, wie das Kind zu Tode gekommen ist», sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Anfrage. Bislang stehe auch noch nicht fest, ob es sich um einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen handele, und wie alt der Säugling sei.

Passanten hatten den erschütternden Fund beim Spazierengang am Samstagnachmittag im Park des Schlosses gemacht. Nach ersten Informationen sei das Kind schon einige Tage tot, teilten die Behörden mit. Weitere Einzelheiten zu der Auffindesituation gab der Staatsanwalt nicht bekannt. dpa