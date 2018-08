Autos rasen in Garage und Vorgarten

Herford (dpa/lnw) - Zwei Autos sind in Herford in die Garage und den Vorgarten eines Hauses gerast und haben dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei teilte am Freitag auf dpa-Anfrage mit, dass wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens ermittelt werde - das wäre der zweite Unfall innerhalb von zwei Tagen, dem möglicherweise ein illegales Autorennen vorausging. Dabei war am Mittwochabend im Hochsauerlandkreis eine unbeteiligte Frau gestorben.

In Herford kamen den ersten Untersuchungen zum Unfallhergang zufolge beide Fahrzeuge am frühen Freitagmorgen in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab. Ein Pkw raste in eine frei stehende Garage, durchbrach das Garagentor, eine Wand, zwei massive Pfeiler und kam an der Hauswand zum Stehen. Der zweite Wagen rutschte durch den Vorgarten, überfuhr einen Zaun und blieb vor der Außentreppe des Hauses stehen.

Beide Autos waren mit jeweils einem Mann und einer Frau besetzt, die vier Personen konnten sich nach Angaben der Rettungskräfte selbst befreien und erlitten leichte Verletzungen. Den beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen, weil der Verdacht auf Alkohol- oder Drogenkonsum bestand.

Die Garage ist den Angaben zufolge einsturzgefährdet. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von 25 000 Euro. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen soll sich laut Polizeiangaben auf jeweils 5000 Euro belaufen.