Autofahrerin gerät von der Straße ab und stirbt

Kirchroth (dpa/lby) - Eine 65 Jahre alte Autofahrerin ist auf der Autobahn 3 bei Kirchroth (Kreis Straubing-Bogen) mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und dabei getötet worden. Ihre 90 Jahre alte Mutter erlitt bei dem Unfall am Montag als Beifahrerin schwerste Verletzungen und wurde in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Warum die Frau aus Velbert in Nordrhein-Westfalen die Kontrolle über ihren Wagen verlor, war zunächst unklar. Das Auto hatte sich mehrfach überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Retter mussten die Frauen aus dem Wrack herausschneiden.