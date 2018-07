Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Legden (dpa/lnw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Legden (Landkreis Borken) ist ein 49-jähriger Mann gestorben. Nach Angaben der Polizei kam sein Auto am Samstag in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.