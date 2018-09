Autofahrer bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Hamm ist ein 70 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der 47 Jahre alte Busfahrer wurde bei der Kollision am Samstagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 70-Jährige mit seinem Wagen vom Straßenrand angefahren, als er mit dem herannahenden Bus zusammenstieß. Der Mann wurde eingeklemmt und wurde mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit. Er kam in ein Krankenhaus. Der 47-Jährige im Bus konnte seine Fahrt fortsetzen. Ob bei dem Unfall Fahrgäste im Bus waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.