Autobahn gesperrt: Drei Verletzte nach Unfall auf der A1

Remscheid (dpa/lnw) - Nach einem Auffahrunfall mit drei Verletzten ist die Autobahn 1 bei Remscheid in Richtung Dortmund am Freitagmorgen komplett gesperrt worden. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen auf einen Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen wurden verletzt, mindestens einer von ihnen schwer. Bei dem Unfall zwischen Remscheid und Remscheid-Lennep seien Kraftstoffe ausgelaufen - diese müssten von der Fahrbahn entfernt werden. Zuvor hatte der WDR über den Unfall berichtet. Bereits am frühen Freitagmorgen gab es demnach sechs Kilometer Stau. Wie lange die Reinigungsarbeiten noch anhalten sollten, war noch unklar.