Autobahn 4 bei Köln am Wochenende gesperrt: Staugefahr

Köln (dpa/lnw) - Die Autobahn 4 bei Köln wird von Samstagabend an (21.00 Uhr) in Fahrtrichtung Aachen voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt vom Dreieck Heumar bis zum Kreuz Köln-Gremberg. Als Folge erwartet der ADAC eine «besonders angespannte Stausituation im Bereich Köln». Am Sonntagabend (22.00 Uhr) will der Landesbetrieb Straßen.NRW die Strecke wieder freigeben.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Fahrbahn. Nach Angaben von Straßen.NRW wird der Seitenstreifen zu einem weiteren Fahrstreifen ummarkiert und die Beschilderung entsprechend angepasst. Umleitungen führen über die A560, A59 und A559.

Einen zusätzlichen Engpass auf der A4, ebenfalls in Fahrtrichtung Aachen, gibt es auf der Rodenkirchener Brücke: Dort stehen wegen Bauarbeiten bereits seit Freitagabend nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung, nachts sogar nur eine Spur.