Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Gronau (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall nahe der niederländischen Grenze sind zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 21-Jährige war am Montagabend in Gronau (Kreis Borken) aus zunächst unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich daraufhin und landete auf dem Dach. Rettungskräfte befreiten die leicht verletzte Frau und ihren Beifahrer aus dem Wagen. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in ein niederländisches Krankenhaus.