Ein etwa 50 bis 60 alter Mann ist tot in seinem Auto im Rhein-Herne-Kanal gefunden worden. Bis das Wrack geborgen ist, bleibt die Kanalstrecke gesperrt.

Wanne-Eickel. Im Rhein-Herne-Kanal bei Wanne-Eickel ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann in einem Auto ums Leben gekommen. Die genauen Umstände waren zunächst unklar, wie die Polizei Bochum mitteilte. Nach der Alarmierung wurden Taucher auf die Bundeswasserstraße im Ruhrgebiet geschickt: Aus dem Wagen bargen sie die Leiche eines etwa 50 bis 60 Jahre alten Mannes. Ob es sich um einen herkömmlichen Unfall handelte oder ob das Auto von einem Containerschiff heruntergefallen ist, war zunächst unklar.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten in der Nacht an. Das Auto-Wrack sollte nicht in der Nacht, sondern frühestens am Morgen aus dem Rhein-Herne-Kanal geborgen werden. Solange bleibt die Kanalstrecke gesperrt. dpa