In der Zeche Ibbenbüren in Westfalen gab es die letzte Förderschicht bereits am 17. August. Seit Ende August steht dort auch die Aufbereitung über Tage still. Die letzte aktive Zeche Deutschlands ist jetzt Prosper-Haniel in Bottrop. Aber auch hier wird der Abbau bis zum Jahresende eingestellt. Für den 21. Dezember ist die offizielle Abschlussveranstaltung zum Ende des Steinkohlebergbaus in Bottrop geplant. Die meisten der noch knapp 5000 Bergleute (von einst mehr als 600 000) wechseln in den Vorruhestand.