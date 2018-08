Auffahrunfall mit drei Schwerverletzten: Sperrung auf A4

Bergneustadt (dpa/lnw) - Bei einem Auffahrunfall auf der A4 in Richtung Olpe sind am frühen Donnerstagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge ist in Höhe der Anschlussstelle Bergneustadt ein Auto aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren. Beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab und gingen in Flammen auf. Die Insassen konnten geborgen werden. Wegen der andauernden Lösch- und Räumarbeiten blieb die A4 in Richtung Olpe zunächst voll gesperrt.