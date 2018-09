Moers (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf der A57 bei Moers ist eine 35-Jährige tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand das Quad der Frau und ihres 37 Jahre alten Begleiters am Nachmittag am Ende eines Staus, als sich ein 29 Jahre alter Taxifahrer mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der Mann übersah das Stauende. Er versuchte den Angaben zufolge noch, mit seinem Wagen nach links auszuweichen, prallte jedoch auf das Heck des Quad und schob es auf ein davor stehendes Auto.

Die beiden Quad-Insassen wurden mehrere Meter weit von dem Fahrzeug herunter geschleudert. Der 37 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Seine 35 Jahre alte Begleiterin starb noch an der Unfallstelle. Der Taxifahrer wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.