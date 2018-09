Anti-Rechts-Demo in Essen geplant: 2000 Teilnehmer erwartet

Essen (dpa/lnw) - Unter dem Motto «#wirsindmehr - Aufstehen gegen rechte Hetze» organisiert das Bündnis «Essen stellt sich quer» für den 13. September in Essen eine Demonstration. Die Veranstalter erwarten rund 2000 Teilnehmer, wie die Polizei Essen am Freitag berichtete. Anlass sind die fremdenfeindlichen Aufmärsche in Chemnitz. «Gemeinsam stehen wir für Weltoffenheit, Demokratie, Humanismus und Toleranz. Wir überlassen die Straße nicht den Rechten», heißt es in einem im Internet veröffentlichten Aufruf. Das Bündnis ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss politischer Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen.

Der Bezirksverband Niederrhein der Arbeiterwohlfahrt sprach sich in einer Erklärung für die Teilnahme an der Demo aus. Gemeinsam wolle man ein «lautes, buntes und friedliches Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus» setzen, erklärte die AWO-Bezirksvorsitzende und SPD-Landtagsabgeordnete Britta Altenkamp. Unterstützt wurde der Aufruf auch von Pfadfindern im Bistum Essen.