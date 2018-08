Anklage gegen 25-Jährigen: Schwertangriff aus Mordlust

Bonn (dpa/lnw) - Nach einem Schwert-Angriff auf einen Rentner in Troisdorf muss sich ein 25-Jähriger demnächst in Bonn vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord aus Mordlust und Heimtücke vor. Der Mann habe im April einen 64-jährigen früheren Polizeibeamten, der in einen Flaschencontainer Leergut eingeworfen hatte, von hinten völlig grundlos mit einem Samurai-Schwert angegriffen. Der Pensionär erlitt vor allem schwerste Verletzungen an Armen und Händen, mit denen er versucht hatte, die Hiebe des Angreifers abzuwehren.

Der Angeklagte glaubte, das Opfer sei tot und flüchtete laut Staatsanwaltschaft mit dem Fahrrad des Polizisten. Dem 64-Jährigen gelang es, mit seinem Handy Hilfe zu holen. Eine Not-Operation rettete sein Leben. Der Angreifer wurde fünf Tage später in seiner Wohnung festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Seinen Freunden soll er erzählt haben, dass «er einen Menschen töten wolle». Der Anklagebehörde zufolge suchte er sich für sein Vorhaben ein Zufallsopfer aus - den vermeintlichen Flaschensammler. Prozessbeginn soll im November sein.