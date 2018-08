Hagen (dpa/lnw) - Die Polizei hat drei mutmaßliche Mitglieder einer Geldautomaten-Bande in Hagen und Wuppertal festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Mittwoch stehen die Männer im Alter zwischen 39 und 42 Jahren im Verdacht, bereits im März in einem Hotel in Hagen einen Geldautomaten aufgebrochen und 48 000 Euro erbeutet zu haben. Am Dienstag konnten zwei der Männer in ihren Wohnungen in Hagen sowie ein weiterer Tatverdächtiger in Wuppertal festgenommen werden. Auch ein mutmaßliches Tatfahrzeug wurde sichergestellt.

Die Bande, zu der die drei Tatverdächtigen vermutlich gehören, soll mehrere Geldautomaten in ganz Deutschland aufgebrochen haben. Nach Angaben der Polizei gehen die Täter gezielt vor und spähen die Tatorte - meistens Hotels, Diskotheken oder Einkaufszentren - schon vorher aus. Immer im Abstand von mehreren Wochen sollen dann jeweils vier bis fünf Mitglieder die nächtlichen Einbrüche begehen. Über die Höhe der bisher gesammelten Beute oder die Größe der Bande konnte die Staatsanwaltschaft zunächst nichts sagen.