Anfang zum Abschied: Die Fans haben mich verstanden

Berlin (dpa) - Der Abschied vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ist dem neuen Kölner Trainer Markus Anfang schwer gefallen, über die positiven Reaktionen der Fans hat er sich aber gefreut. «Als das zweite Relegationsspiel gegen Wolfsburg abgepfiffen wurde, war das sehr emotional für mich. Es heißt ja, wenn es am schönsten ist, soll man gehen», sagte der Coach des 1. FC Köln dem «Sportbuzzer» (Dienstag) in einem Interview. Anfang war nach dem verpassten Aufstieg mit Kiel zum Bundesliga-Absteiger Köln gegangen.

«Besonders beeindruckend für mich war, dass die Leute in Kiel nach dem Spiel gezeigt haben, dass sie verstehen, dass der FC für mich eine Herzensangelegenheit ist und ich nicht Nein sagen konnte», erklärte der 44-Jährige. Der gebürtige Kölner strebt mit dem Bundesliga-Absteiger die sofortige Rückkehr in die Erstklassigkeit an. «Dafür, dass man wenige Wochen zuvor abgestiegen ist, habe ich die Stimmungslage als recht positiv empfunden», sagte Anfang über seinen neuen Verein.