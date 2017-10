Beim Online-Versandriesen Amazon sind derzeit tausende Stellen in NRW unbesetzt. Die Stellen sind allerdings befristet.

Rheinberg. Der Online- und Versandriese Amazon bietet in seinem Logistikzentrum in Rheinberg 2000 befristete Jobs im nun anlaufenden Weihnachtsgeschäft. Die Saisonarbeitskräfte sollen helfen, die steigenden Kundenbestellungen während der Weihnachtszeit zu bearbeiten, teilte Amazon am Donnerstag mit.

Insgesamt beschäftigt Amazon an dem Standort 1900 Menschen. In Nordrhein-Westfalen sucht das Unternehmen auch im Logistikzentrum Werne rund 800 Mitarbeiter für die Weihnachtssaison. Bundesweit nannte der Onlinehändler eine Zahl von 13 000 vorübergehenden Jobs an neun Standorten. dpa