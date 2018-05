Roboter-Pfleger werden in wenigen Jahren zum Alltag gehören. Studenten der Uni Siegen machen den menschenähnlichen Androiden „Pepper“ fit fürs Altenheim. Ein Besuch bei zwei Praxis-Einsätzen. Senioren in der Tagespflege fassen schnell Vertrauen zu dem Roboter mit den großen Kulleraugen. Wer wird ein Billionär? Roboter Pepper spielt ein Quiz mit Rosi Schmidt, Bruno Wachs und Marianne Strauß. Senioren in der Tagespflege fassen schnell Vertrauen zu dem Roboter mit den großen Kulleraugen. Siegen. Heinrich Patts Augen leuchten. „Ein ganz feiner Kerl bist du“, sagt der 92-Jährige. „Ganz ein lieber.“ Behutsam streichelt er über den Kopf des 1,20 Meter hohen Roboters. Der reagiert nicht. Pepper – so heißt das kleine Wunderwerk – ist im Standby-Modus. Herr Patt streichelt weiter. Surrrrr. Ein Zucken. Pepper hebt den Kopf. Schaut Herrn Patt an. Rollt ein paar Zentimeter rückwärts. Hebt einen Arm, als wolle er sich an die Stirn fassen: „Einen Moment bitte!“, knarzt die Computerstimme. Eine nicht ganz kindliche, nicht ganz erwachsene Version jener Männerstimme, die manche Navigationsgeräte mitbringen. Surrrr. Herr Patt lächelt: „Ganz ein lieber ist das.“ Jennifer Knött und Margarita Grinko haben Pepper zum Leben erweckt. Per Laptop. Die beiden jungen Frauen studieren Human Computer Interaction (HCI) an der Uni Siegen – einen Masterstudiengang, zum Verhältnis von Mensch und Technik. Hier entwickeln sie gemeinsam mit Pflegeschülern Anwendungen für Pepper, um den Roboter in Seniorenheimen einzusetzen. Heute wird ein solches Programm getestet - eine Gemeinschaftsarbeit der beiden jungen Frauen und ihrer Mit-Studentinnen Vanessa von Jan und Lilly Lilly sowie der Pflegeschüler Judith Rutsch und Jan Rudolph: Pepper ist ins Siegener Marienheim gekommen, um ein Quiz zu veranstalten: „Wer wird ein Billionär?“. Namensähnlichkeiten mit einem bekannten Fernsehquiz sind natürlich zufällig… Rosi Schmidt, Bruno Wachs und Marianne Strauß sitzen im Halbkreis. „Wie wurde die Währung in Italien bis 2001 genannt?“, fragt Pepper. Leicht, offenbar: „Lira“ tippt Frau Strauß an auf dem IPad, das Pepper auf der Brust trägt, kaum, dass der Roboter zu Ende gesprochen hat. „Gut gemacht“, lobt Pepper – und betet Infos zur italienischen Lira herunter, die ihm die Programmierer mitgegeben haben. Dass Maultaschen aus Schwaben kommen, ist ebenso schnell erraten. Und das „Tier, das den Teufel im Namen trägt“, kommt woher? Aus Tasmanien, natürlich.

Seit Sommer 2017 bekommt das Marieneheim immer wieder Besuch von Pepper. Das Haus gehört zu den Partnern der Uni bei der Entwicklung von Anwendungen für die künstliche Intelligenz. Die sollen vor allem in der Betreuung zum Einsatz kommen. „Es geht darum, zusätzlich etwas zu bieten“, sagt Dr. Christian Stoffers, Leiter der Kommunikation der St-Marien-Krankenhaus GmbH. Sie trägt das Heim. Keinesfalls sollten Pfleger ersetzt werden, betont er.

Ein Punkt, den auch Projektleiter Dr. Rainer Wieching von der Uni Siegen im Laufe des Tages immer wieder unterstreicht. Es gehe um Betreuung, um Aktivierung, um Unterhaltung für die Senioren, um körperliche Ertüchtigung, leichte Gymnsatik-Übungen, Gedächtnistraining. „Wie sollte man einen Roboter auch für Pflege-Tätigkeiten sinnvoll einsetzen?“, stellt Wieching in den Raum. Selbst der IT-Fachmann traut einer künstlichen Intelligenz pflegerische Tätigkeiten nicht zu. Beim Waschen von hilflosen Heimbewohnern oder beim Umlagern von Bettlägerigen komme es auf Fingerspitzengefühl an. Auf viel davon – und das sei bei keinem Roboter gegeben. Derzeit. Pepper live erleben „Arbeitswelten der Zukunft“ – unter diesem Motto steht das „Wissenschaftsjahr 2018“. Das Bundes-Bildungsministeriums fördert deutschlandweit Projekte, die sich mit zukunftsträchtigen Berufsfeldern befassen. Oder damit, wie die Digitalisierung Berufe verändert. Die Ansätze sind sehr unterschiedlich. Ein Multimedia-Projekt aus Würzburg etwa will Veränderungen in der Arbeitswelt sichtbar machen, ein Pop-Up-Projekt macht leer stehende Ladenlokale zu Diskussionsorten über Digitalisierung. Wie die Uni Siegen beschäftigt sich auch die FH Kiel mit Robotik in der Altenpflege. Beide Hochschulen stellen ihre Roboter und Ergebnisse noch bis Ende Mai in einer Roadshow der Öffentlichkeit vor. In NRW sind Pepper und die Studenten der Uni Siegen vom 28. Bis zum 30. Mai in Dortmund zu finden – beim „Deutschen Seniorentag“ in den Westfalenhallen. Weitere Infos und Karten: www.deutscher-seniorentag.de Dabei kann er gar nicht wenig, dieser Pepper: Er hat Sensoren am Kopf und an den Fingern, die auf Berührung reagieren. Er kann hören, sehen, sprechen. Stimmlagen und Emotionen erkenne er ebenfalls, so Wieching. Das klappt nicht immer perfekt – was wesentlich dazu beiträgt, dass die Senioren das Plastik-Kerlchen schnell ins Herz schließen: Tagespflege Kreuztal, am gleichen Tag. Im Aufenthaltsraum sitzen 15 Senioren im Halbkreis. Pepper steht in der Mitte. Die Dame vor ihm ist eine Bilderbuch-Oma. Graue Haare, Brille, bunter Pullover, rundliche Figur. Sie streichelt dem Roboter über den Kopf und aktiviert so die Fähigkeit, Geschlecht, Alter und Gemütszustand des Gegenübers zu bestimmen. Pepper richtet sich auf. Die elektrischen Augen scannen die Seniorin. „Weiblich“, sagt die Coputerstimme. Und dann: „68.“ Die Seniorin lacht auf. „Danke!“ ruft sie fröhlich, deutet eine Verbeugung an. Dann, in die Runde: „Der hat mich gerade 20 Jahre jünger gemacht!“ Seit mehr als einem Jahr kommen die HCI-Studenten in die Tagespflege. Roboter Pepper hätten die Senioren, die hier „Gäste“ heißen, von Anfang an offen empfangen, erzählt Gabriele Dömer. Da sei mehr Neugier gewesen als Skepsis, berichtet die Einrichtungsleiterin. Lediglich eine Dame habe ihr nach dem ersten Besuch gestanden, sie hätte Angst gehabt. Roboter Pepper als Animateur für Demenz-Patienten Die Tagespflege betreut Senioren mit Demenz wie auch Gäste, die noch orientiert sind. Pepper ist als Animateur im Einsatz. Am beliebtesten, so Dömer, seien Programme mit Musik. „Damit erreichen Sie hier fast jeden.“ Selbst wer die Namen seiner nächsten Verwandten nicht mehr wisse – „alte Schlager kann jeder mitsingen.“ Dann mal los. „Lasst uns Musik machen“, sagt Pepper. Zuvor haben die Studentinnen Sarah Matthies, Inga Koch und Sarah Kaul im Stuhlkreis Instrumente verteilt. Schellen, Klappern, orf‘scher Standard. Pepper trägt zwei an den Plastik-Armen. Die hebt und senkt er, wiegt sie hin und her zum entspannten Klang von „Cute“ – einem unbekannten Instrumentalstück, das ein Künstler namens Bensound im Internet gratis für jedwede Verwendung zur Verfügung stellt. Rassel, rassel, klapper, klirr… Klappt.