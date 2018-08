Alte Menschen ausgenommen: Mutmaßlicher Betrüger in Haft

Aachen/Essen (dpa/lnw) - Mit ergaunerten Vollmachten soll ein 58-jähriger Betrüger alte Menschen ausgenommen und dabei fünfstellige Summen erbeutet haben. Der 58-jährige Essener sitzt jetzt in Haft, nachdem er in Aachen aufgeflogen ist. In seiner Aachener Wohnung fand die Polizei Dokumente, Vordrucke, Vollmachten und Notizen, die auf weitere Opfer schließen lassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war schon vorher wegen Betrugs an alten Menschen polizeibekannt.

In einem Aachener Restaurant war er einer Frau aufgefallen, als er einen 83-Jährigen anschrie, er solle unterschreiben. Den Polizisten erzählte der Verdächtige, er habe dem Rentner bei der Suche nach 30 000 Euro helfen wollen und dazu eine Vollmacht gebraucht. Die Polizei vermutet, dass der 58-Jährige mit einer schon vorher erschlichenen Vollmacht dem Opfer diese 30 000 Euro und vermutlich auch noch weitere 30 000 Euro abgenommen hat. Nur Tage vorher hatte er bei Gericht eine gesetzliche Betreuung für den 83-jährigen beantragt.