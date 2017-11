Im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Bonn demonstrieren die Umweltaktivisten von Ende Gelände am Tagebau Hambach für den sofortigen Kohleausstieg. Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei.

Merzenich. Zwischen 2000 und 3000 Menschen haben sich am Sonntagmorgen auf den Weg nach Merzenich-Morschenich gemacht. Im Vorfeld hatte das Aktionsbündnis "Ende Gelände" wiederholt angekündigt, im Laufe des Sonntags in den nahegelegenen Tagebau Hambach eindringen und so gegen die Braunkohleverstromung protestieren zu wollen. Um kurz nach 12 haben erste Aktivisten angefangen den Tagebau zu stürmen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein

Bislang verlaufe alles friedlich, teilte die für den Schutz der Demonstration zuständige Aachener Polizei am Mittag mit. Nach ersten Schätzungen der Polizei haben sich etwa 2500 Menschen auf den Weg von Kerpen-Buir nach Morschenich gemacht, die Demonstranten selbst sprechen von 3000 Menschen. Am Nachmittag löste die Polizei die Versammlung am Tagebau, aufgrund mehrerer Straftaten, auf.

Im Sommer 2015 war es 805 "Ende Gelände"-Aktivisten gelungen, in den Tagebau Garzweiler einzudringen, im August 2017 waren es allerdings nur einige Dutzend, die in die Tagebau Inden und Garzweiler gelangten. Die Polizei geht davon aus, am Sonntag nicht alle Aktivisten am Einstieg in den Tagebau hindern zu können, aber doch die meisten. "Einzelne Eindringlinge werden wir in Ruhe und professionell abarbeiten", hatte Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach am Freitag angekündigt. Weinspach ist selbst vor Ort, um das Gespräch mit Demonstranten und Aktivisten zu suchen und den Einsatz zu beobachten. Mit gewalttätigen Ausschreitungen rechnet die Polizei nicht.

Ein für den frühen Sonntagmorgen angemeldeter Demonstrationszug von Kerpen-Manheim zu einer Wiese in der Nähe der Abbruchkante des Tagebaus Hambach hat nach Angaben der Polizei nicht stattgefunden. Stattdessen hätten die aus dem pazifischen Raum angereisten "Pacific Climate Warriors" ("Pazifische Klima-Krieger") in Manheim statt auf der Wiese bei Regen mit einer rituellen Zeremonie gegen die Braunkohleverstromung protestiert.