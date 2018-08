Essen (dpa/lnw) - An einem Förderturm der Zeche Zollverein haben Aktivisten gegen die von RWE geplante Rodung des Hambacher Forstes demonstriert. Auf halber Höhe des markanten Förderturms installierte die Naturschutzorganisation Robin Wood am Freitag ein Transparent mit der Aufschrift «Kohleausstieg jetzt!». Die Aktion geschah unmittelbar vor einer auswärtigen Sitzung des NRW-Kabinetts auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zollverein anlässlich des NRW-Tages. «Obwohl die Forderung nach einem Kohleausstieg immer lauter wird, beharren NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und seine Regierung auf einer vehementen Pro-Kohle-Politik», argumentierten die Aktivisten in einer Mitteilung.