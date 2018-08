Essen. Ein achtjähriger Junge soll seine 22-jährige Schwester in einem Essener Einkaufszentrum mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Man gehe davon aus, dass der Junge nach einem Streit auf seine Schwester losgegangen sei. Die 22-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei war am Montag zu dem Einsatz gerufen worden und hatte die 22-Jährige verletzt vorgefunden. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat handele, sagte die Sprecherin. Inzwischen gehe man jedoch von einer Straftat aus. Da der Junge noch nicht strafmündig ist, drohen ihm keine rechtlichen Konsequenzen. dpa/lnw