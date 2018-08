A61 nach Kieslaster-Unfall sieben Stunden gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Unfall mit einem Kieslaster ist die Autobahn 61 am Donnerstagabend in Richtung Venlo sieben Stunden lang gesperrt worden. Der 54-Jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er sei mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanken geprallt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kiesladung des Sattelzugs habe sich auf beiden Fahrbahnen verteilt. Wegen des Verdachts auf Drogen- oder Alkoholkonsum seien bei dem Fahrer Blutproben genommen worden und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 80 000 Euro.