Duisburg. Im Duisburger Stadtteil Hamborn ist am Montag eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Die Fünf-Zentner-Bombe soll noch am Abend gegen 20.00 Uhr entschärft werden, teilte die Feuerwehr mit. Die A59 und A42 müssen dafür gesperrt werden. Es kann zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Wie lange die Sperrung der beiden wichtigen Verkehrsadern dauern werde, wurde zunächst nicht bekannt. Bisher verläuft die Evakuierung und dei Sperrungen der Straßen und Autobahnen nach Plan, teilte die Stadt Duisburg mit.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) sind keine Personen betroffen, teilt die Stadt Duisburg mit. In der Sicherheitszone leben 27 Personen. Vor Ort sind insgesamt 66 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Bürger- und Ordnungsamtes sowie der Autobahnpolizei im Einsatz.

Das Ikea-Einrichtungshaus, das sich in diesem Bereich befindet, wird um 18.30 Uhr geschlossen.

Autobahn A59 und A42 werden geperrt

Die Hamborner Straße zwischen Beecker Straße und Honigstraße wurden pünktlich ab 19.00 Uhr gesperrt. Die Beecker Straße selber ist davon nicht betroffen.

Infos und Telefon Die Stadt Duisburg hat ein Info-Telefon geschaltet, dass unter 0203) 283-2000 zu erreichen ist. Die Nummer des Gefahrentelefons der Feuerwehr lautet 0800 112 13 13. Auf der WarnApp NINA wird die Bevölkerung ebenfalls über die aktuelle Gefahrenlagen informiert.

Die unterschiedlichen Zonen im Überblick. Karte: Stadt Duisburg

Die Sperrungen im Autobahnkreuz Duisburg-Nord erfolgte ab 19.30 Uhr. Die A59 ist in Fahrtrichtung Dinslaken ab der Anschlusstelle Ruhrort sowie ab Marxloh in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Die A42 ist in Fahrtrichtung Dortmund ab Duisburg-Baerl und in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort ab Oberhausen-West gesperrt.

Orstkundige werden gebeten, den Berich großräumig zu umfahren, da es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Auch in Münster waren Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst am Montag mit den Vorbereitungen zur Entschärfung einer 250 Kilo schweren Weltkriegsbombe beschäftigt. Im Umkreis waren rund 1500 Anwohner aufgefordert worden, ihre Häuser und Wohnungen am Abend zu verlassen, bis der Blindgänger unschädlich gemacht worden sei. red/dpa