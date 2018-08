Duisburg. Im Duisburger Stadtteil Hamborn ist am Montag eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Die Fünf-Zentner-Bombe soll noch am Abend gegen 20.00 Uhr entschärft werden, teilte die Feuerwehr mit. Dafür sind Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Betroffen ist der Bereich um die Hamborner Straße nahe des Autobahnkreuz Duisburg-Nord. Die A59 und A42 müssen gesperrt werden. Es kann während der Evakuierung und Entschärfung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) sind keine Personen betroffen, teilt die Stadt Duisburg mit. In der Sicherheitszone leben 27 Personen. Das Ikea-Einrichtungshaus, das sich in diesem Bereich befindet, wird um 18.20 Uhr geschlossen.

Autobahn A59 und A42 werden geperrt

Die Hamborner Straße zwischen Beecker Straße und Honigstraße werden ab 19.00 Uhr gesperrt. Die Beecker Straße selber ist davon nicht betroffen.

Die Sperrungen im Autobahnkreuz Duisburg-Nord erfolgen ab 19.30 Uhr. Die A59 wird in Fahrtrichtung Dinslaken ab der Anschlusstelle Ruhrort sowie ab Marxloh in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Die A42 wird in Fahrtrichtung Dortmund ab Duisburg-Baerl und in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort ab Oberhausen-West gesperrt.

Infos und Telefon Die Stadt Duisburg hat ein Info-Telefon geschaltet, dass unter 0203) 283-2000 zu erreichen ist. Die Nummer des Gefahrentelefons der Feuerwehr lautet 0800 112 13 13. Auf der WarnApp NINA wird die Bevölkerung ebenfalls über die aktuelle Gefahrenlagen informiert.

Orstkundige werden gebeten, den Berich großräumig zu umfharen, da es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Ob die Entschärfung planmäßig um 20.00 Uhr beginnen kann, werden sich später entscheiden. red